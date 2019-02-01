Профсоюз НОТУ назвал факты злоупотребления Аласании

Профсоюз "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" (НОТУ) сообщил о фактах злоупотреблений со стороны главы НОТУ Зураба Аласании. Соответствующее письмо первичной организации ПАО НОТУ Всеукраинского профсоюза работников сферы компьютерных и информационных технологий на адрес главы набсовета ПАО НОТУ Татьяны Лебедевой от 18 декабря опубликована на официальном сайте издания ZiK в пятницу.

В документе заявляется, в частности, о нарушениях трудового законодательства, разворовывании средств, крупных зарплатах и премиях для руководства и мизерных зарплатах для простых работников. "Назначение на высокооплачиваемые должности лиц без надлежащего образования, с нарушением квалификационных требований и конкурсных процедур; кулуарные назначения приближенных к руководству лиц, что прослеживается в деятельности более 50 человек… Установление незаконных размеров надбавок, доплат, премий, которые достигают миллионов гривень, установления незаконных вознаграждений и других поощрительных, компенсационных и гарантийных выплат", - говорится в документе.

При этом в письме обращалось внимание на открытие на тот момент уже ряда уголовных производств, в частности, по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ПАО НОТУ при проведении тендеров.

Также сообщается, что письма о коррупционных правонарушениях в ПАО НОТУ также направлены в Государственный департамент США, "поскольку отмывание средств международной технической помощи правлением ПАО НОТУ под руководством З.Аласании хотя и происходит на территории Украины, но касается нецелевого использования средств, предоставленных правительством США". При этом приводится несколько примеров таких нарушений.

"Неэффективное использование средств НОТУ подтверждается также отчетом аудита НОТУ за период с 19 января 2017 года по 31 декабря 2017 года, проведенным международной аудиторской компанией "Эрнст энд Янг"… Уже есть реакция президента ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на заявления о коррупционных правонарушенях со стороны руководства ПАТ НОТУ. Она проинформировала о начале проверки и расследования этих коррупционных фактов Мониторинговым комитетом по коррупции и секретариатом GRECO. Отмеченные материалы также направлены Генеральному секретарю Совета Европы", - говорится в письме.

В документе также отмечается, что попытки скрыть негативные результаты финансовой деятельности проводятся через решения правления и набсовета ПАТ НОТУ.

"Украинское сообщество (и не только медийное) тревожит непрофессиональное осуществление управления компанией правлением ПАО НОТУ и незаконно созданным исполнительным директоратом", - говорится в письме.

Как сообщалось, набсовет НОТУ в четверг девятью голосами из 12 поддержал расторжение контракта с З.Аласанией, о чем сообщила член набсовета Светлана Остапа. Народный депутат фракции "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем подтвердил эту информацию, отметив, что "причины пока не известны, юридическая обоснованность – также".

З.Аласания заявил, что вопрос его отставки в повестке дня набсовета не стоял, и причины такого решения ему неизвестны. По его словам, при принятии этого решения были "нарушены все процедуры" и в связи с этим после обнародования причин "судебная борьба возможна и даже обязательна".

Кабинет министров назначил З.Аласания генеральным директором НТКУ 26 марта 2014 года.

1 ноября 2016 года он заявил о подаче заявления об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию ввиду проблем с бюджетом песенного конкурса "Евровидение-2017" и аналогичных сложностей с государственным финансированием формируемого в Украине на базе НТКУ Общественного телевидения и значительной психологической нагрузкой ввиду давления со стороны общественности и политиков.

10 апреля 2017 года набсовет Общественного вещания избрал З.Аласанию новым главой правления.

В июле 2018 года бывшие журналисты НОТУ призвали Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания расторгнуть контракт с З.Аласанией. При этом его обвиняли во введении цензуры, участии в коррупционных скандалах, развале региональных телерадиокомпаний, закрытии программ на ряд тем.