Переговорами по заложникам должны заниматься не политики, а профессионалы – Тандит

Переговорами по освобождению граждан, удерживаемых в заложниках в России и на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), должны заниматься профессионалы, сказал бывший советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

"Переговорами по заложникам должны заниматься профессионалы. Каждый должен заниматься своим делом, и в одной из встреч с Марком Лоусером (это один из лучших переговорщиков США) он мне сказал, что "у нас переговорами с целью освобождения заложников не занимается президент США, вице-президент, спикер Конгресса США или вице-спикеры, этим занимаются только конфликтологи и переговорщики, у которых есть навыки и таланты», и это важно. К сожалению, у нас переговорами начали заниматься политики", - сказал Ю.Тандит в эфире телеканала "НАШ".

Он добавил, что "если говорить о минской подгруппе, то однозначно нужно проводить анализ их работы".

"Представители этой подгруппы не раз об этом говорили. Мы как волонтеры готовы в любой момент включиться в процесс активно и помогать тем, кто это делает. Осенью 2018 года в США мы зарегистрировали международную организацию, собрав туда с разных стран мира переговорщиков, потому что к нам уже стали ехать за опытом", - отметил Ю.Тандит.