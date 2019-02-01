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13:52 01.02.2019

Суд отказал прокуратуре ограничить Вышинскому и его адвокатам сроки ознакомления с материалами дела

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Суд отказал прокуратуре ограничить Вышинскому и его адвокатам сроки ознакомления с материалами дела

Херсонский городской суд отказал прокуратуре АР Крым в удовлетворении ходатайства об ограничении срока ознакомления с материалами досудебного расследования руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому и его адвокатам.

"Суд отказал прокуратуре в ограничении для стороны защиты сроков ознакомления с материалами дела. Они указывали в ходатайстве срок до 4 февраля, потому что быстрее хотят передать дело в суд", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат К.Вышинского Андрей Доманский в пятницу.

Как сообщалось, 15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве К.Вышинского. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели следственные действия (обыски) в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. К.Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая 2018 года К.Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Херсонский суд уже несколько раз продлевал К.Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

10 января 2019 года адвокатам К.Вышинского открыли материалы уголовного производства для ознакомления.

17 января 2019 года Херсонский городской суд продлил срок ареста К.Вышинскому до 16 февраля. Херсонский апелляционный суд 31 января оставил его в силе.

20 марта Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины рассмотрит жалобу К.Вышинского на незаконность его задержания в мае 2018 года.

Теги: #ознакомление #вышинский #дело #суд #материалы
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