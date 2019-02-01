"JTI Украина" заявляет о необоснованном изъятии полицией автомобиля и продукции компании почти на 6,5 млн грн

"JTI Украина", входящая в состав крупной международной табачной группы компаний JTI, сообщила об изъятии полицией Закарпатской области 30 января автомобиля и товарной продукции компании на сумму около 6,5 млн грн.

"30 января 2019 года на трассе Киев - Чоп в с. Нижние Ворота Воловецкого района полиция Закарпатской области остановила для проверки грузовую машину Volvo, перевозившую продукцию АО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" ("JTI Украина"). Несмотря на наличие у водителя всех необходимых документов для перевозки сигарет (накладная об отпуске материалов, товарно-транспортная накладная, свидетельство качества продукции), полиция изъяла автомобиль и сигареты на сумму около 6,5 млн грн", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании.

По ее данным, после указанного инцидента на заседании Воловецкого райсуда было принято решение наложить арест на изъятое имущество, включая автомобиль и груз.

"При этом четкой формулировки причины такого решения, кроме "документы вызвали сомнение в их достоверности", озвучено не было. "JTI Украина" официально заявляет: задержанный грузовой автомобиль перевозил продукцию законно, со всеми надлежащими и правильно оформленными документами", - заявляют в табачной компании.

"JTI Украина" направила жалобу в офис бизнес-омбудсмена и намерена обжаловать решение суда.

JTI – одна из крупнейших международных табачных компаний. В Украине представлена табачной фабрикой в Кременчуге (Полтавская обл.). Продукция компании реализуется в Украине, а также экспортируется в 17 стран. Доля экспорта составляет 34%, остальная часть продукции реализуется на внутреннем рынке.

Наиболее известными брендами компании являются Sobranie, Winston, Camel, Glamour и LD.