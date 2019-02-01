Член набсовета НОТУ предложил переголосовать вопрос расторжения контракта с Аласанией на открытом заседании

Член наблюдательного совета "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" (НОТУ) Евгений Глибовицкий выступил с инициативой отменить результаты голосования набсовета, которым на закрытом заседании было поддержано решение о расторжении контракта с Зурабом Аласанией, и провести открытое заседание набсовета, на рассмотрение которого вновь вынести этот вопрос.

"Сегодня утром я предложил членам наблюдательного совета ПАО НОТУ выход из сложившейся ситуации, которая отвечает как закону, так и украинской практике правления. Упразднить результаты голосования о расторжении контракта из Зурабом Аласанией как содержащие процедурные нарушения и не являющиеся оформленными в соответствии с требованиями закона об Общественном телевидении и радиовещании Украины и не позволяющие установить точный результат голосования", - написал Е.Глибовицкий на своей странице в соцсети Facebook.

Он отметил, что вызывает сомнения отсутствие установленного мотива, который по закону мог бы быть основанием для отставки, a также результат голосования. "При 3 голосах "против", по крайней мере, по разным свидетельствам от 4 до 6 членов наблюдательного совета сейчас утверждают, что они голосовали "против"… Если допустить, что кто-то из членов наблюдательного совета проголосовал за отставку, но говорит неправду, публично утверждая, что был/ла против - возникает вопрос о добросовестности членов наблюдательного совета или наличии давления на них", - написал Е.Глибовицкий.

По его словам, есть и другие процедурные проблемы, которые он ожидает увидеть в судебных исках по прошедшему в четверг голосованию. Член набсовета НОТУ подчеркивает, что совокупность этих подозрений ставит под сомнение результат голосования.

Е.Глибовицкий предлагает в соответствии с определенной законом процедурой созвать следующее заседание набсовета, на повестку дня которой вынести вопрос об ответственности председателя правления ПАО НОТУ; провести открытое заседание набсовета с рассмотрением этого вопроса в соответствии с требованиями закона. "Если будут определенные законом основания - провести открытое голосование, которое определит, остается ли Зураб Аласания в должности, или покидает должность", - написал он.

"В ином случае я не вижу как этот состав наблюдательного совета может дальше быть гарантом доверия к независимости общественного вещания и должен пойти в отставку в полном составе. Для этого тоже есть правовые основания. Мяч на стороне наблюдательного совета ПАО НОТУ", - резюмировал Е.Глибовицкий.

Как сообщалось, набсовет НОТУ в четверг 9 голосами из 12 поддержал расторжение контракта с З.Аласанией, о чем сообщила член набсовета Светлана Остапа. Народный депутат фракции "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем подтвердил эту информацию, отметив, что "причины пока не известны, юридическая обоснованность – тоже".

З.Аласания заявил, что вопрос его отставки в повестке дня набсовета не стоял, и причины такого решения ему неизвестны. Он заявил, что при принятии этого решенгия были "нарушены все процедуры" и в связи с этим после обнародования причин "судебная борьба возможна и даже обязательна".

Кабинет министров назначил З.Аласания генеральным директором НТКУ 26 марта 2014 года.

1 ноября 2016 года он заявил о подаче заявления об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию ввиду проблем с бюджетом песенного конкурса "Евровидение-2017" и аналогичных сложностей с государственным финансированием формируемого в Украине на базе НТКУ Общественного телевидения и значительной психологической нагрузкой ввиду давления со стороны общественности и политиков.

10 апреля 2017 года Наблюдательный совет общественного вещания избрал З.Аласанию новым главой правления.

В июле 2018 года бывшие журналисты НОТУ призвали Государственный комитет телевидения и радиовещания разорвать контракт с З.Аласанией. При этом его обвиняли во введении цензуры, участии в коррупционных скандалах, развале региональных телерадиокомпаний, закрытии программ на ряд тем.