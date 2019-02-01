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13:31 01.02.2019

Около трети сайтов госорганов и министерств могут испытывать проблемы

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Около трети сайтов госорганов и министерств могут испытывать проблемы

Компания "Хостмастер", выполняющая функции реестра домена .UA, отмечает слабую готовность сайтов госорганов и министерств работать с измененными настройками серверов системы доменных имен (DNS), которые вступили в силу 1 февраля 2019 года (DNS Flag Day).

"По состоянию на 29 января в домене .UA абсолютное большинство доменных имен используют исключительно DNS-серверы с поддержкой EDNS (Extension Mechanism for DNS). Среди доменных имен второго уровня их 72,7%. В наиболее популярном публичном домене com.ua этот показатель составляет 72,3%, в домене государственных органов gov.ua - 54%", - отмечают в "Хостмастере".

Серверы, как с устаревшим протоколом, так и с EDNS, в домене .UA используют 22,4% имен второго уровня. В публичном домене com.ua - 19,5%, в домене госорганов gov.ua - 26,7%. "Сайты, которые расположены на этих доменных именах могут столкнуться с незначительными задержками загрузки, в очень редких случаях - существенными проблемами, связанными с отсутствием доступа к сайту. Остальные доменные имена не используются, то есть не имеют записей в DNS или эти записи являются некорректными", - отмечается в сообщении компании.

После 1 февраля разработчики программного обеспечения для серверов-резолверов (таких, как BIND, Knot, PowerDNS, Unbound) перестанут поддерживать устаревшие версии протокола DNS. Останется только поддержка современной версии протокола (EDNS). Благодаря отказу от устаревших протоколов система в целом будет работать быстрее и надежнее, однако могут возникнуть проблемы у тех сайтов, которые до сих пор не используют серверы с EDNS.

Если доменные имена использовали только устаревшие NS-сервера (хранящих соответствующие записи сайтов в цифровом виде), то эти сайты могут оказаться недоступными. Возможны также некоторые незначительные задержки загрузки страницы, если для записей использовались как серверы с устаревшим протоколом, так и с новым.

Как сообщалось, всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) совместно с компанией "Хостмастер" в первом полугодии 2019 года планируют внедрить в домене .UA процедуру решения доменных споров UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy — Единая политика разрешения доменных споров).

Теги: #госорганы #хостмастер #сайт #протокол #обновление
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