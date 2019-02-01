События

12:41 01.02.2019

Украинцы растаможили 65 тыс. авто на еврономерах по льготным ставкам

2 мин читать
Украинцы растаможили 65 тыс. авто на еврономерах по льготным ставкам

Украинцы с 25 ноября 2018 года по 31 января 2019 года растаможили 65 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией по льготным ставкам, уплатив при этом 4,1 млрд грн налогов, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) на сайте в пятницу.

"Только за прошлые сутки, 31 января, граждане оформили почти 3,4 тыс. автомобилей, за которые уплачено почти 212 тыс. грн платежей", – указала ГФС в сообщении.

При этом 55 тыс. оформленных за этот период авто на еврономерах находились в Украине с нарушениями требований Таможенного кодекса, за что их собственники уплатили 467 млн грн (8,5 тыс. грн за каждый автомобиль), уточнили в пресс-службе ГФС.

Больше всего автомобилей на еврономерах украинцы оформили в Киеве – почти 10,8 тыс. транспортных средств, Волынской области – 8,7 тыс. авто и Черновицкой – более 6 тыс. автомобилей, свидетельствуют данные ведомства.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла законы о снижении акцизного налога с автомобилей и об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах. При этом владельцам авто на еврономерах (т.н. "евроблях") установлена льготная ставка акциза (с коэффициентом 0,5) для растаможивания в течение 90 календарных дней.

Соответствующие нормы вступили в силу 25 ноября 2018 года, таким образом, действие льготных условий для растаможивания продлится до 22 февраля 2019 года, после чего собственники таких авто будут платить за оформление полную ставку акциза. А с мая этого года вступают в действие жесткие финансовые санкции, которые предусматривают, в том числе, и конфискацию транспортного средства.

Теги: #еврономера #растаможка #ставки #гфс
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Гостиницы не обязаны взимать турсбор до утверждения их ставок местными советами – ГФС

ГФС сообщила о возобновлении работы серверов

"Колумб трейд" обвинил сотрудников ГФС в незаконной конфискации личного имущества

Насиров настаивает на своем возобновлении в должности главы ГФС

Начальник одного из отделов ГУ ГФС в Полтавской области получил 6 лет тюрьмы за взятку от предпринимателя

Сотрудники ГФС провели обыски в офисах производителей алкоголя

В Запорожье таможенники временно изъяли у прилетевшего из Минска украинца превысившую таможенный лимит наличную валюту

Соломенский райсуд Киева отпустил экс-главу ГФС Продана на поруки

Ситуация в пунктах пропуска "Ягодин" и "Устилуг" остается сложной, в ряде других пунктов движение разблокировано – ГФС

Осложнено движение через 7 пунктов пропуска на украинской границе – Госпогранслужба

ПОСЛЕДНЕЕ

Сотрудник лесхоза задержан во время получения взятки – прокуратура

Первый этап конкурса на проект Мемориального центра "Бабий Яр" в Киеве прошли 10 претендентов из 7 стран

О подозрении извещены еще двое фигурантов дела о создании коррупционной группировки в Высшем хозсуде – Генпрокуратура

НАПК направило в суд 2 админпротокола в отношении Трубарова за незадекларированные данные на почти 600 тыс. грн

ООСН "Азов" вернулся на передовую - заявление

Ставки турсбора установили в Днепре, Запорожье и Одессе

Полиция установила заказчика нападения на офицера уголовного розыска в Харькове - Аброськин

Государственные земли в 2018г сдавались в аренду в 2,1 раз дороже, чем частные

Турсбор для иностранных туристов в Киеве составит 1%, для внутренних – 0,4% МЗП

У военнопленного украинского моряка Сороки обнаружили повреждение еще одной мышцы руки – адвокат

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА