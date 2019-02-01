Сотрудник лесхоза задержан во время получения взятки – прокуратура

Военной прокуратурой задержан сотрудник госпредприятия "Олевский лесхоз АПК" во время получения взятки в размере 8600 гривень, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Под процессуальным руководством военной прокуратуры Житомирского гарнизона Центрального региона Украины и оперативном сопровождении работников управления защиты экономики в Житомирской области следователями следственного отдела УСБУ в Житомирской области задокументирован факт получения неправомерной выгоды, совмещенного с вымогательством, мастером леса одного из государственных предприятий ГП "Олевский лесхоз АПК", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Военной прокуратуры центрального региона Украины в четверг вечером .

По словам сотрудников военной прокуратуры, сотрудник лесхоза требовал взятку за не привлечение гражданина, занимавшегося незаконной лесозаготовкой на территории государственного лесхоза.

"Указанное должностное лицо в декабре 2018 выдвинула гражданину Украины противоправную требование о предоставлении ему неправомерной выгоды в размере 10 000 грн за непринятие мер по привлечению последнего к административной ответственности и за дальнейшую беспрепятственную лесозаготовку на территории Олевского района" – отметили в проку.

Позже подозреваемым сумма была уменьшена и передавалась двумя "траншами".

"После последней передачи денежных средств правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины" – рассказали в прокуратуре.

"Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности" – подытожили в прокуратуре.