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12:28 01.02.2019

Первый этап конкурса на проект Мемориального центра "Бабий Яр" в Киеве прошли 10 претендентов из 7 стран

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Первый этап конкурса на проект Мемориального центра "Бабий Яр" в Киеве прошли 10 претендентов из 7 стран

Десять конкурсантов из 7 стран мира прошли первый этап отбора конкурса на лучший проект Мемориального центра "Бабий Яр" в Киеве.

"Нами было отобраны 10 претендентов", - сообщил генеральный директор Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Геннадий Вербиленко на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Как рассказал директор консалтинговой компании Phase Eins Бенджамин Хосбах, на конкурс было подано 165 заявок с 35 стран мира. В десятку отобранных претендентов вошли две команды из США, две из Германии, две из Австрии, по одной из Нидерландов, Дании и Франции, а также представлена одна компания из Украины – BURO architects.

В течение 10 дней жури ожидает ответ от конкурсантов.

"В эти минуты они получают сообщение, что они были отобраны и мы ожидаем на подтверждение… Жури снова встретится, чтобы отобрать 4-6 из них. Тех, у кого наибольший потенциал, и кто сможет продолжать работу дальше и проектировать. Результат будет 29 июля", - пояснил Б.Хосбах.

В свою очередь Г.Вербиленко проинформировал, что предусматривается возведение здания центра и его внутреннее наполнение, а также оформление ландшафтного парка.

"Определить точно нужды финансирования можно будет после окончания конкурса, когда будет выбран победитель, и мы увидим то архитектурное решение, которое нам придется реализовывать в Киеве. Ориентировочно эти цифры в диапазоне $80-100 млн", - проинформировал гендиректор.

По его словам, источниками финансирования станут частные меценаты и международные организации.

Отвечая на вопрос о финансовом участии государства в данном проекте, Г.Вербиленко констатировал: "На сегодня у нас нет государственного или из бюджета города финансирования".

Теги: #киев #мемориал #конкурс #бабий_яр #проект
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