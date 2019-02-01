О подозрении извещены еще двое фигурантов дела о создании коррупционной группировки в Высшем хозсуде – Генпрокуратура

Двое членов созданной бывшим руководством Высшего хозяйственного суда Украины преступной организации извещены о подозрении по ч.1 ст.255 (участие в деятельности преступной организации и участие в преступлениях, совершенных такой организацией) и ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, подозреваемые входили в состав преступной организации, созданной с целью совершения имущественных и коррупционных преступлений, а также преступлений против правосудия.

"Указанные лица обоснованно подозреваются в том, что на протяжении 2010-15гг в составе преступной организации… получив денежные средства в особо крупных размерах, добытые бывшим руководителем Высшего хозяйственного суда Украины преступным путем, осуществляли приобретение за эти средства объектов недвижимости в городе Киеве, то есть совершили финансовые операции и правовые сделки со средствами, полученными в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершили действия, направленные на укрывательство и маскировки незаконного их происхождения", - говорится в сообщении.

Таким образом, в указанном производстве о подозрении в совершении преступлений уже поставлено в известность 12 лицам. В то же время, досудебное расследование преступлений, в том числе работа по установлению и привлечению к уголовной ответственности всех членов указанной преступной организации и лиц, причастных к ее деятельности, продолжается.

Следователи при содействии сотрудников службы внутренней безопасности Национальной полиции Украины и Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), разоблачены факты легализации средств и имущества, добытых бывшими служебными лицами хозяйственных судов Украины преступным путем.

В результате принятых мер уже наложен арест на более 220 объектов недвижимости: квартиры, паркоместа и коммерческие помещения в новостройках Киева, Киевской и других областей, помещения и части в уставных капиталах пансионатов, домов отдыха, и т.п., целостные имущественные комплексы заводов и агропредприятия, на общую сумму более 500 млн грн. В настоящее время следственный судья рассматривает ходатайство Генпрокуратуры о передаче указанного имущества в оперативное управление АРМА.