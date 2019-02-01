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11:59 01.02.2019

НАПК направило в суд 2 админпротокола в отношении Трубарова за незадекларированные данные на почти 600 тыс. грн

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НАПК направило в суд 2 админпротокола в отношении Трубарова за незадекларированные данные на почти 600 тыс. грн

НАПК направило в суд 2 админпротокола в отношении Трубарова за незадекларированные данные на почти 600 тыс. грн

Киев. 1 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) направило в суд 2 админпротокола в отношении и.о. главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Виталия Трубарова за декларирование недостоверных сведений.

"Два протокола составлены в отношении и.о.главы Фонда государственного имущества Украины Виталия Трубарова, который подал заведомо недостоверные сведения в декларациях за 2016 и 2017 годы", - сказано в сообщении НАПК в пятницу.

По результатам проверки деклараций Нацагентство установило, что указанные сведения отличаются от достоверных на общую сумму 288 тыс. 842 грн (в декларации за 2016 год) и 303 тыс. 400 грн (в декларации за 2017 год).

"Таким образом, чиновник совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.4 ст.172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение требований финансового контроля).

Теги: #фги #админпротокол #трубаров #напк
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Интерфакс-Украина
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