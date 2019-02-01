Государственные земли в 2018г сдавались в аренду в 2,1 раз дороже, чем частные

По данным Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра в среднем по Украине граждане-собственники паев в прошлом году получили 1613,4 грн арендной платы за гектар, что на 18% больше, чем в 2017 году.

Согласно сообщению на сайте Госгеокадастра, общая площадь частных сельхозземель, переданных в аренду по договорам, составляет 16,9 млн га.

Самая высокая арендная плата за паи зафиксирована в Черкасской (3524,7 грн/га), Полтавской (2970,1 грн/га) и Харьковской (2494,7 грн/га) областях. Дешевле всего пользование землей обходилось в Запорожской (878 грн/га), Херсонской (926,9 грн/га) и Закарпатской (930,6 грн/га) областях.

В Госгеокадастре отметили, что в части государственных земель средняя стоимость аренды значительно возросла благодаря интенсификации проведения земельных аукционов и роста их эффективности. Средняя арендная плата за переданные земли сельхозназначения государственной собственности на 1 января 2019 года составила 3431,5 грн/га, что на 23% выше показателя за аналогичный период 2018 года.

Наивысшая арендная плата зафиксирована в Хмельницкой (7780,8 грн/га), Винницкой (7136,9 грн/га) и Полтавской (6627,3 грн/га) областях, самая низкая - в Херсонской (1402,3 грн/га), Волынской (1441,8 грн/га) и Донецкой (1637,8 грн/га) областях.

В ведомстве указали, что в среднем за прошлый год государственные земли сдавались в аренду в 2,1 раза дороже, чем частные. По сравнению с 2017 годом разрыв увеличился: тогда была зафиксирована двукратная разница между платой за государственные и частные земли.

"Мы ожидаем дальнейшего роста средней арендной ставки, по которой государство передает в пользование свой земельный банк. Растущая разница стоимости аренды может побудить граждан-собственников земли пользоваться созданной инфраструктурой и реализовать право аренды на свои участки через механизм аукционов", - цитируется в сообщении врио министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк.