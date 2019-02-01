У военнопленного украинского моряка Сороки обнаружили повреждение еще одной мышцы руки – адвокат

Медики московского СИЗО "Лефортово" обнаружили у военнопленного украинского моряка Василия Сороки повреждение еще одной мышцы руки, в целом состояние здоровья украинца стабилизировалось, ухудшения состояния руки не происходит, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

"Сегодня состоялась первая встреча с Василием Сорокой после его перевода из СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО Лефортово. Встретились с ним в кабинете следователя – соседнем с СИЗО блоке, куда заключенные попадают по коридору прямо из камер. Состоялся допрос по состоянию здоровья Василия", - написал С.Бадамшин на своей странице в соцсети Фейсбук.

По словам адвоката, состояние здоровья моряка на сегодня стабилизировалось и ухудшения состояния руки не происходит.

"Все также мучают боли, функции пальцев, кисти не восстанавливаются, отек не спал. Тем не менее, доктор в "Лефортово" обнаружил недочеты своих коллег из больницы "Матросской тишины", обнаружив повреждение еще одной мышцы. Наконец-то врачи обратили внимание на отек. Прописали уколы для снятия отека и обезболивающее", - сообщил адвокат.

Он также напомнил, что защита ходатайствовала о передаче военнопленного В.Сороки для лечения в Украину или в нейтральную страну, а также о переводе для обследования и лечения в гражданские медицинские учреждения, оснащенные соответствующим оборудованием, в которых возможно оказание надлежащей и соответствующей стандартам оказания медицинской помощи, в частности в "Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского".

Также С.Бадамшин проинформировал, что В.Сорока с момента прибытия в "Лефортово" сменил уже три камеры: карантин и еще две. "Сейчас находится в отремонтированной камере с горячей водой. Ни на что не жалуется", - рассказал он.

Адвокат сообщил, что, по словам моряка, в "Лефортово" с ним общаются вежливо, кормят хорошо, телевизор есть, но нужна антенна. "В общем настроение у Василия стабильно позитивное. Боевое. Все тяготы и лишения переносит по-военному стойко, без жалоб", - сообщил С.Бадамшин.