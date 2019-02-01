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10:36 01.02.2019

В Киеве сообщили о минировании медучреждения

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В Киеве сообщили о минировании медучреждения

В Киеве правоохранители проверят информацию о минировании медицинского учреждения на ул.Кондратюка в Оболонском районе.

Как сообщает в пятницу отдел коммуникации полиции г.Киева, сообщение о том, что в медучреждении заложена взрывчатка, поступило по спецлинии "102" в 9:00 пятницы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и врачи.

"Сейчас специалисты тщательно проверяют здание и прилегающую к ней территорию", - сказано в сообщении.

Информация внесена в Единый журнал учета заявлений и сообщений Оболонского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана соответствующая правовая квалификация события.

Работники полиции проводят мероприятия по установлению лица, сообщившего о минировании.

Теги: #киев #минирование #медучреждение
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