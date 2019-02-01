События

10:25 01.02.2019

В салоне автомобиля неподалеку Кременчуга полицейские обнаружили тело местного частного предпринимателя

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В салоне автомобиля неподалеку Кременчуга полицейские обнаружили тело местного частного предпринимателя

Возле г.Кременчуга Полтавской области патрульные полицейские обнаружили припаркованный автомобиль Hyundai Santafe, в котором находилось тело частного предпринимателя с признаками насильственной смерти.

Как сообщает в пятницу отдел коммуникации полиции Полтавской области, автомобиль был обнаружен накануне около 21:00 на 96-м километре трассы М-22 Александрия-Кременчуг во время патрулирования полицейскими территории Кременчугского района.

Следственно-оперативная группа установила, что в автомобиле находится труп 55-летнего местного частного предпринимателя с явными признаками насильственной смерти.

По факту начато уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Полиция просит граждан, которые владеют любой информацией о данном события или проезжали в период времени с 19:00 до 20:30 на данном участке дороги с включенным видеорегистратором, предоставить информацию в полицию по номеру "102".

Теги: #полтавская_область #полиция #кременчуг #убийство #смерть #предприниматель
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