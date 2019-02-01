События

09:52 01.02.2019

Более 290 родственников жертв крушения MH17 уже подали в ЕСПЧ иск к РФ и Путину – адвокат

2 мин читать
Более 290 родственников жертв крушения MH17 уже подали в ЕСПЧ иск к РФ и Путину – адвокат

Число присоединившихся к иску в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) против Российской Федерации и лично президента РФ Владимира Путина в связи с крушением рейса МН17 увеличилось до 291 человека, сообщил в интервью радиостанции "Эхо Москвы" адвокат Джерри Скиннер, подавший от имени родственников жертв сбитого в небе над Донбассом летом 2014г малазийского Боинга иск.

"Начинали мы работу с небольшим числом граждан Малайзии и Австралии, с которыми с самого начала я установил контакт. Теперь к нам присоединилось большое количество родственников погибших, и наш иск стал самым крупным. Мы были бы рады, если бы оставшиеся граждане к нам присоединились. Они могут связаться со мной и я объясню, что нужно сделать, так как этой работой охвачены пока еще не все, хотя осталось гораздо меньше 16 человек. Вместе с родственниками у нас в иске сейчас 291 человек", - сказал он.

При этом, по словам адвоката, сумма компенсации превышает $330млн.

По словам Дж.Скиннера, в Страсбургском суде он намерен добиваться для людей, потерявших близких в сбитом самолёте, по $10млн за каждого погибшего. Жертвами той трагедии стали 298 человек, в основном голландцы.

Вместе с тем, на уточняющий вопрос ведущей о том, что теперь общая сумма выплат по иску к России может быть около $3млрд, адвокат ответил: "Да".

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Созданная международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста, 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы.

"Группа JIT пришла к заключению, что авиалайнер рейса МН17 был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки BUK-TELAR с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Далее из расследования следует, что самоходная огневая установка BUK-TELAR доставлена в Украину из Российской Федерации и, после того, как она была использована для атаки на авиалайнер рейса МН17, была снова возвращена на территорию РФ", - отмечается в документе.

Теги: #жертвы #еспч #mh17 #россия #путин #рф #крушение
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Facebook и Twitter заявили об удалении сотен аккаунтов, связанных с РФ, Венесуэлой и Ираном

Большая палата ЕСПЧ подтвердила решение суда о выплате Россией Грузии 10 млн евро

В результате ДТП в Одесской области погибли два полицейских, еще четыре человека травмированы

Трое погибли в результате крушения вертолета в США

Вопрос введения новых санкций ЕС против РФ и помощи Приазовью обсудят 18 февраля на заседании Совета Европы по иностранным делам

Директор Нацразведки США: напряженность между РФ и Украиной продолжит усиливаться в районе Черного и Азовского морей

Блокирование РФ украинских судов и помощь Приазовью обсудили с руководством Мариупольского порта главы МИД Украины, Чехии и Дании

США планируют объявить о приостановке своего участия в ДРСМД 2 февраля

Денисова обратилась к комиссару СЕ по правам человека и российскому омбудсмену из-за необходимости лечения трех военнопленных моряков

Задержан подозреваемый в краже картины Куинджи, его проверят на вменяемость

ПОСЛЕДНЕЕ

У военнопленного украинского моряка Сороки обнаружили повреждение еще одной мышцы руки – адвокат

Ранее судимый мужчина задержан во время продажи боеприпасов – полиция Луганской области

В Киеве сообщили о минировании медучреждения

Третьяковка изменила место экспонирования похищенной картины Куинджи, но просит посетителей не задерживаться перед ней

В салоне автомобиля неподалеку Кременчуга полицейские обнаружили тело местного частного предпринимателя

Потребнастроения украинцев в декабре-2018 продолжили тренд на улучшение - исследование

Баку рассчитывает на активизацию переговоров об урегулировании в Карабахе - азербайджанский посол в США

На Прикарпатье и в Закарпатье сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Украине 1 февраля ожидается сильный туман - ГСЧС

Трамп настаивает на правильности своего решения о выводе войск из Сирии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА