Более 290 родственников жертв крушения MH17 уже подали в ЕСПЧ иск к РФ и Путину – адвокат

Число присоединившихся к иску в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) против Российской Федерации и лично президента РФ Владимира Путина в связи с крушением рейса МН17 увеличилось до 291 человека, сообщил в интервью радиостанции "Эхо Москвы" адвокат Джерри Скиннер, подавший от имени родственников жертв сбитого в небе над Донбассом летом 2014г малазийского Боинга иск.

"Начинали мы работу с небольшим числом граждан Малайзии и Австралии, с которыми с самого начала я установил контакт. Теперь к нам присоединилось большое количество родственников погибших, и наш иск стал самым крупным. Мы были бы рады, если бы оставшиеся граждане к нам присоединились. Они могут связаться со мной и я объясню, что нужно сделать, так как этой работой охвачены пока еще не все, хотя осталось гораздо меньше 16 человек. Вместе с родственниками у нас в иске сейчас 291 человек", - сказал он.

При этом, по словам адвоката, сумма компенсации превышает $330млн.

По словам Дж.Скиннера, в Страсбургском суде он намерен добиваться для людей, потерявших близких в сбитом самолёте, по $10млн за каждого погибшего. Жертвами той трагедии стали 298 человек, в основном голландцы.

Вместе с тем, на уточняющий вопрос ведущей о том, что теперь общая сумма выплат по иску к России может быть около $3млрд, адвокат ответил: "Да".

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Созданная международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста, 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы.

"Группа JIT пришла к заключению, что авиалайнер рейса МН17 был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки BUK-TELAR с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Далее из расследования следует, что самоходная огневая установка BUK-TELAR доставлена в Украину из Российской Федерации и, после того, как она была использована для атаки на авиалайнер рейса МН17, была снова возвращена на территорию РФ", - отмечается в документе.