Facebook и Twitter заявили об удалении сотен аккаунтов, связанных с РФ, Венесуэлой и Ираном
Facebook и Twitter почти одновременно сообщили об удалении из своих соцсетей аккаунтов, якобы ведущих скрытую кампанию в пользу властей Ирана.
Facebook объявил о приостановке 783 учетных записей, замешанных в "скоординированном недостоверном поведении" на Facebook и Instagram. Утверждается, что активность аккаунтов "направлялась из Ирана". По данным соцсети, активность страниц в первую очередь была направлена на Ближний Восток и Южную Азию, а также нацелена на США.
Почти одновременно Twitter объявил об удалении нескольких аккаунтов из Ирана, которые притворялись американцами или новостными агентствами.
Кроме того, соцсеть заявила об удалении 8 тыс. сообщений, предположительно, созданных для попытки повлиять на промежуточные выборы в конгресс США в ноябре 2018 года.
Отмечается, что основная часть дезинформации относительно выборов создавалась внутри США, но ее отдельные источники, вероятно, располагались в Иране, Венесуэле и России.
Twitter также объявил, что удалил сеть аккаунтов, запущенных из Венесуэлы, которые "по-видимому, участвуют в поддерживаемой государством кампании влияния", ориентированной на венесуэльскую аудиторию от имени президента страны.