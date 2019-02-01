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09:38 01.02.2019

Facebook и Twitter заявили об удалении сотен аккаунтов, связанных с РФ, Венесуэлой и Ираном

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Facebook и Twitter заявили об удалении сотен аккаунтов, связанных с РФ, Венесуэлой и Ираном

Facebook и Twitter почти одновременно сообщили об удалении из своих соцсетей аккаунтов, якобы ведущих скрытую кампанию в пользу властей Ирана.

Facebook объявил о приостановке 783 учетных записей, замешанных в "скоординированном недостоверном поведении" на Facebook и Instagram. Утверждается, что активность аккаунтов "направлялась из Ирана". По данным соцсети, активность страниц в первую очередь была направлена на Ближний Восток и Южную Азию, а также нацелена на США.

Почти одновременно Twitter объявил об удалении нескольких аккаунтов из Ирана, которые притворялись американцами или новостными агентствами.

Кроме того, соцсеть заявила об удалении 8 тыс. сообщений, предположительно, созданных для попытки повлиять на промежуточные выборы в конгресс США в ноябре 2018 года.

Отмечается, что основная часть дезинформации относительно выборов создавалась внутри США, но ее отдельные источники, вероятно, располагались в Иране, Венесуэле и России.

Twitter также объявил, что удалил сеть аккаунтов, запущенных из Венесуэлы, которые "по-видимому, участвуют в поддерживаемой государством кампании влияния", ориентированной на венесуэльскую аудиторию от имени президента страны.

Теги: #россия #рф #twitter #венесуэла #аккаунты #facebook #удаление #иран
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