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08:54 01.02.2019

Баку рассчитывает на активизацию переговоров об урегулировании в Карабахе - азербайджанский посол в США

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Баку рассчитывает на активизацию переговоров об урегулировании в Карабахе - азербайджанский посол в США

Посол Азербайджана в США Элин Сулейманов отмечает необходимость активизации переговоров об урегулировании карабахского конфликта при посредничестве Минской группы ОБСЕ, сообщает пресс-служба азербайджанского посольства в Вашингтоне.

"Произошедшие в апреле 2016 года боестолкновения еще раз свидетельствуют о необходимости активизации проводимого при посредничестве США, Франции и России переговорного процесса и скорейшего урегулирования армяно-азербайджанского конфликта", - заявил Э.Сулейманов в Университете национальной обороны, слова которого приводятся в сообщении.

Дипломат отметил, что нерешенность карабахского вопроса и политика Армении "являются основными препятствиями миру и развитию в регионе".

Ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась в ночь на 2 апреля 2016 года. Начались боевые действия с применением авиации и артиллерии. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия на линии соприкосновения. Стороны конфликта заявляли о значительных потерях противника и ограниченных собственных потерях.

5 апреля 2016 года в Баку и столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте заявили о достижении соглашения о прекращении огня в зоне карабахского конфликта.

Теги: #сша #посол #карабах #азербайджан
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