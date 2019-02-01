Баку рассчитывает на активизацию переговоров об урегулировании в Карабахе - азербайджанский посол в США

Посол Азербайджана в США Элин Сулейманов отмечает необходимость активизации переговоров об урегулировании карабахского конфликта при посредничестве Минской группы ОБСЕ, сообщает пресс-служба азербайджанского посольства в Вашингтоне.

"Произошедшие в апреле 2016 года боестолкновения еще раз свидетельствуют о необходимости активизации проводимого при посредничестве США, Франции и России переговорного процесса и скорейшего урегулирования армяно-азербайджанского конфликта", - заявил Э.Сулейманов в Университете национальной обороны, слова которого приводятся в сообщении.

Дипломат отметил, что нерешенность карабахского вопроса и политика Армении "являются основными препятствиями миру и развитию в регионе".

Ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась в ночь на 2 апреля 2016 года. Начались боевые действия с применением авиации и артиллерии. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия на линии соприкосновения. Стороны конфликта заявляли о значительных потерях противника и ограниченных собственных потерях.

5 апреля 2016 года в Баку и столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте заявили о достижении соглашения о прекращении огня в зоне карабахского конфликта.