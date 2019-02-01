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08:46 01.02.2019

На Прикарпатье и в Закарпатье сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

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На Прикарпатье и в Закарпатье сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

 В пятницу в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохранится значительная опасность схода лавин (3 уровня), сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"1 февраля на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении на официальном сайте ГСЧС в пятницу утром.

В горных районах восточной части Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

Теги: #карпаты #снег #украина #лавина
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Интерфакс-Украина
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