На Прикарпатье и в Закарпатье сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В пятницу в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохранится значительная опасность схода лавин (3 уровня), сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"1 февраля на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении на официальном сайте ГСЧС в пятницу утром.

В горных районах восточной части Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.