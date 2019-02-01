Боевики НВФ шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"31 января российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня. В двух обстрелах противник применял запрещенные Минскими договоренностями вооружения… Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения" – говорится в сводке, опубликованной на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Боевики применяли вооружения, запрещенные Минскими соглашениями

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись: дважды из минометов калибра 82 мм., БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов - в районе поселка Пески" – отметили в штабе ООС.

Также обстрелам минометов калибра 82 мм. и гранатометов, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов подвергся населенные пункты Кряковка и Крымское, а из стрелкового оружия – хутор Вильный и Станица Луганская.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал" – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, 31 января, один боевик НВФ уничтожен, двое получили ранения.