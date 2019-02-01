События

06:45 01.02.2019

1 февраля частично ограничат движение транспорта на Южном мостовом переходе - КГГА

1 мин читать
1 февраля частично ограничат движение транспорта на Южном мостовом переходе - КГГА

1 февраля на Южном мостовом переходе в связи с проведение ремонтных робот будет частично ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП "Киевавтодор".

"1 февраля с 11:00 до 17:00 в связи с ремонтом покрытия на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта в направлении с ул. Николая Бажана на Столичное шоссе" – говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в четверг вечером.

Теги: #киев #движение #украина #мост #ограничение
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Боевики НВФ шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

Сотрудник лесхоза задержан во время получения взятки – прокуратура

В Киеве бездомные могут получить приют - КГГА

Денисова подписала меморандум о сотрудничестве с организацией "Украина без пыток"

Аласания: судебная борьба возможна и даже обязательна

Прокуратура просит передать дело Савченко и Рубана из Славянска в Чернигов

ГБР задержало замглавы Печерской РГА Киева на взятке в 20 тыс. грн

Киевсовет расторг договор аренды с застройщиком скандального строительства на Осокорках

Станция Киевского метро "Майдан Независимости" и пересадка на "Крещатик" вновь работают, взрывоопасные предметы не обнаружены

В ДТП в Днепропетровской области погиб один человек

ПОСЛЕДНЕЕ

В резиденции премьер-министра Армении в Ереване произошла кража

Пентагон предупреждает, что ИГ способна быстро восстановиться

Вопрос о выводе американских войск из Южной Кореи с Пхеньяном не обсуждался - спецпредставитель США по КНДР

Трамп заявил, что надеется на торговое соглашение с Китаем до 1 марта

Спецпредставитель США по КНДР призвал Пхеньян предоставить полную декларацию по ядерному вооружению

Спецпредставитель США отправится в Южную Корею для обсуждения денуклеаризации КНДР

Испания в понедельник признает Гуайдо временным президентом Венесуэлы - глава МИД

Глава МИД Франции назвал создание механизма расчетов с Ираном важным политическим жестом

Трамп пообещал вывести войска из Афганистана в случае мирного урегулирования конфликта

Исполнять обязанности главы НОТУ вместо отстраненного Аласании будет член правления Чернотицкий – СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА