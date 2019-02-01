1 февраля частично ограничат движение транспорта на Южном мостовом переходе - КГГА

1 февраля на Южном мостовом переходе в связи с проведение ремонтных робот будет частично ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП "Киевавтодор".

"1 февраля с 11:00 до 17:00 в связи с ремонтом покрытия на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта в направлении с ул. Николая Бажана на Столичное шоссе" – говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в четверг вечером.