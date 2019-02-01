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05:20 01.02.2019

Вопрос о выводе американских войск из Южной Кореи с Пхеньяном не обсуждался - спецпредставитель США по КНДР

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Вопрос о выводе американских войск из Южной Кореи с Пхеньяном не обсуждался - спецпредставитель США по КНДР

 Разговор о выводе американского контингента с территории Южной Кореи в рамках переговоров с КНДР по денуклеаризации никогда не шел, заявил в четверг спецпредставитель госдепа США Стивен Биган.

"Мы не участвуем ни в каких дипломатических дискуссиях, которые бы предполагали этот компромисс. Это никогда не обсуждалось", - заявил С.Биган во время выступления в Стэнфордском университете.

По его словам, будущее альянса США и Южной Кореи - важный вопрос, но это не его зона ответственности.

"У меня задание - работать над Северной Кореей. Вопросы управления альянсом влияют на мою работу, но они не являются моей главной ответственностью. Это обязанности нашего директора по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону в Государственном департаменте", - отметил он.

Военный контингент США размещается на территории Южной Кореи с окончания Корейской войны в 1953 году.

Теги: #южкорея #сша #военные #кндр
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