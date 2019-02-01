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01:41 01.02.2019

Спецпредставитель США отправится в Южную Корею для обсуждения денуклеаризации КНДР

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Спецпредставитель США отправится в Южную Корею для обсуждения денуклеаризации КНДР

Специальный представитель госдепартамента США по КНДР Стивен Биган 3 февраля направится в Сеул, где встретится с южнокорейским коллегой и обсудит денуклеаризацию полуострова с представителем Северной Кореи.

"Специальный представитель по КНДР Стивен Биган отправится в Сеул 3 февраля на встречу со спецпредставителем Южной Кореи Ли До Хуном. Специальный представитель Биган также проведет последующие встречи со своим северокорейским коллегой для обсуждения следующих шагов по достижению цели окончательной, полностью проверенной денуклеаризации Северной Кореи", - говорится в сообщении госдепартамента США.

В середине января зампредседателя Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль встретился в США с госсекретарем США Майком Помпео и доставил письмо Ким Чен Ына к президенту США Дональду Трампу. После этого Белый дом объявил, что рассчитывает на встречу Ким Чен Ына и Д.Трампа в конце февраля.

Д.Трамп и Ким Чен Ын договорились на своей первой встрече, прошедшей 12 июня 2018 года в Сингапуре, работать над полной денуклеаризацией Корейского полуострова.

Теги: #южкорея #сша #денуклеаризация #кндр
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