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00:49 01.02.2019

Денисова подписала меморандум о сотрудничестве с организацией "Украина без пыток"

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Денисова подписала меморандум о сотрудничестве с организацией "Украина без пыток"

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова подписала меморандум о сотрудничестве с общественной организацией "Украина без пыток".

"Сегодня подписала меморандум о сотрудничестве с общественной организацией "Украина без пыток" – написала Л. Денисова на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

По словам омбудсмена, данное сотрудничество направлено на предупреждение пыток людей в местах несвободы

"Наше взаимодействие направлено на предупреждение пыток людей в местах несвободы и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство человека видов обращения и наказания. Для проведения мониторинговых визитов в рамках реализации Национального превентивного механизма, мы привлекаем общественных наблюдателей. Совместные визиты помогут показать, как работает введенная Министерством юстиции Украины реформа в этой сфере" – отметила Л. Денисова.

Одним из приоритетных направлений сотрудничества станет доступ к медицинским услугам в изоляторах временного содержания.

"Одним из главных стратегических направлений на этот год является исследование доступа к медицинским услугам в изоляторах временного содержания Национальной полиции Украины, следственных изоляторах и учреждениях исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" – подытожила Л.Денисова.

Теги: #омбудсмен #украина #меморандум
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