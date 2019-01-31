События

23:35 31.01.2019

Испания в понедельник признает Гуайдо временным президентом Венесуэлы - глава МИД

1 мин читать
Испания в понедельник признает Гуайдо временным президентом Венесуэлы - глава МИД

Испания готова 4 февраля официально признать лидера венесуэльской оппозиции Хосе Гуайдо временным президентом Венесуэлы, передает в четверг агентство ЭФЭ со ссылкой на главу МИД Испании Жозепа Борреля.

"В понедельник это произойдет. Мы давали восемь дней (Каракасу на то, чтобы объявить о выборах - ИФ), премьер четко это сказал. Когда истечет срок, который назначил премьер-министр (Испании Педро Санчес - ИФ), мы это сделаем (признаем Х.Гуайдо президентом - ИФ)", - сказа Ж.Боррель.

ЕС в настоящий момент заявляет, что признает Национальную Ассамблею, председателем которой является Х.Гуайдо, легитимным органом власти в Венесуэле.

26 января Франция, ФРГ, Испания и Великобритания объявили, что признают Х.Гуайдо временным главой государства, если в стране не будут объявлены выборы в течение ближайших восьми дней.

На прошлой неделе Х.Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

Теги: #испания #венесуэла #признание #готовность
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ЕС стремится к тому, чтобы избежать силовых решений конфликта в Венесуэле

ЕС решил создать контактную группу по Венесуэле – Могерини

Гуайдо благодарит венесуэльцев, участвующих в новой акции протеста

"Группа Лимы" отвергает возможность вооруженной интервенции в Венесуэле - МИД Перу

Верховный суд Венесуэлы запретил Гуаидо покидать страну, заблокировал его активы

Солдаты венесуэльской армии просят США снабдить их оружием

Болтон пригрозил последствиями тем, кто навредит лидеру оппозиции Венесуэлы

Генпрокурор Венесуэлы добивается запрета на выезд Гуайдо из страны

Латиноамериканский парламент призвал к невмешательству во внутренние дела Венесуэлы

США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PdVSA

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава МИД Франции назвал создание механизма расчетов с Ираном важным политическим жестом

Аласания: судебная борьба возможна и даже обязательна

Трамп пообещал вывести войска из Афганистана в случае мирного урегулирования конфликта

Прокуратура просит передать дело Савченко и Рубана из Славянска в Чернигов

Исполнять обязанности главы НОТУ вместо отстраненного Аласании будет член правления Чернотицкий – СМИ

Дата и место второго саммита США-КНДР определены, их объявят на следующей неделе – Трамп

ГБР задержало замглавы Печерской РГА Киева на взятке в 20 тыс. грн

Война не помешает Украине завершить реформирование армии и перейти на стандарты НАТО - Турчинов

Немецкий суд отклонил четыре иска Qualcomm к Apple

Денисова обсудила с координатором СММ ОБСЕ обмен заложников, освобождение пленных и медпомощь П.Грибу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА