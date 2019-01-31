Испания в понедельник признает Гуайдо временным президентом Венесуэлы - глава МИД

Испания готова 4 февраля официально признать лидера венесуэльской оппозиции Хосе Гуайдо временным президентом Венесуэлы, передает в четверг агентство ЭФЭ со ссылкой на главу МИД Испании Жозепа Борреля.

"В понедельник это произойдет. Мы давали восемь дней (Каракасу на то, чтобы объявить о выборах - ИФ), премьер четко это сказал. Когда истечет срок, который назначил премьер-министр (Испании Педро Санчес - ИФ), мы это сделаем (признаем Х.Гуайдо президентом - ИФ)", - сказа Ж.Боррель.

ЕС в настоящий момент заявляет, что признает Национальную Ассамблею, председателем которой является Х.Гуайдо, легитимным органом власти в Венесуэле.

26 января Франция, ФРГ, Испания и Великобритания объявили, что признают Х.Гуайдо временным главой государства, если в стране не будут объявлены выборы в течение ближайших восьми дней.

На прошлой неделе Х.Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы.