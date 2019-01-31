Аласания: судебная борьба возможна и даже обязательна

Украинский журналист Зураб Аласания комментируя причины своей отставки с поста председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) сообщил, что причины ему не известны, а судебная борьба возможна и даже обязательна после обнародования причин произошедшего.

"В повестке дня вопроса не было. По представлению "с голоса" Козака и поправкой Паныча - поставили на голосование, сделали голосование "закрытым и тайным" и проголосовали" – написал З. Аласания на официальной странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

По словам журналиста причины такого решения Наблюдательного совета НОТУ ему неизвестны

"Причины мне неизвестны, официального обоснования нет (обещают за неделю)" – отметил З. Аласания.

З. Аласания сообщил, что после обнародования причин отставки в дальнейшем возможно судебное разбирательство.

"Что дальше? - нарушены все процедуры; судебная борьба возможна и даже обязательна - после обнародования причин" – подытожил он.

Как сообщалось, Кабинет министров назначил З.Аласания генеральным директором НТКУ 26 марта 2014 года.

1 ноября 2016 года он заявил о подаче заявления об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию ввиду проблем с бюджетом песенного конкурса "Евровидение-2017" и аналогичных сложностей с государственным финансированием формируемого в Украине на базе НТКУ Общественного телевидения и значительной психологической нагрузкой ввиду давления со стороны общественности и политиков.

10 апреля 2017 года Наблюдательный совет общественного вещания избрал З.Аласанию новым главой правления.

В июле 2018 года бывшие журналисты НОТУ призвали Государственный комитет телевидения и радиовещания разорвать контракт с З.Аласанией. При этом его обвиняли во введении цензуры, участии в коррупционных скандалах, развале региональных телерадиокомпаний, закрытии программ на ряд тем.