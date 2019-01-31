Исполнять обязанности главы НОТУ вместо отстраненного Аласании будет член правления Чернотицкий – СМИ

Исполнять обязанности отстраненного от должности председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласании будет член правления НОТУ, ответственный за деятельность по оптимизации центральной и региональной структуры Николай Чернотицкий, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на члена набсовета НОТУ Алексея Панича.

"Мы назначили одного из членов правления исполняющим обязанности председателя до избрания нового состава правления. Мы назначили Николая Чернотицкого, о чем он не знает, мы с ним не консультировались. По крайней мере, не знал до момента решения", - сказал А.Панич изданию.

По словам члена набсовета НОТУ, З.Аласания будет исполнять обязанности главы НОТУ еще две недели, с момента сообщения ему официально о досрочном расторжении контракта.

Когда именно З.Аласания покинет пост, пока неизвестно, ведь сначала должны сформировать протокол, для вручения.

Кроме того А.Панич рассказал, что сам конкурс может длиться от 2 месяцев. "Когда выберем нового председателя правления, если конкурс состоится удачно, он предложит свою команду и с момента избрания этой команды, теряет полномочия старая команда", - пояснил он.

Ранее в этот день член наблюдательного совета НОТУ Светлана Остапа сообщила, что набсовет поддержал расторжение контракта с председателем правления Зурабом Аласанией.

В свою очередь народный депутат из фракции "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем подтвердил эту информацию. "Только что наблюдательный совет UA:Перший досрочно разорвал договор с главой телеканала Зурабом Аласанией. Причины пока неизвестны, юридическая обоснованность – тоже", - написал он на своей странице в Фейсбук.