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19:26 31.01.2019

Война не помещает Украине завершить реформирование армии и перейти на стандарты НАТО - Турчинов

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Война не помещает Украине завершить реформирование армии и перейти на стандарты НАТО - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что несмотря на войну, Украина реформирует сектор безопасности и обороны по стандартам НАТО.

Как сообщает в четверг пресс-служба СНБО, А.Турчинов встретился с группой иностранных стратегических советников по вопросам оборонной реформы при комитете реформ Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины.

"Мы не ждем, пока закончится война, чтобы завершить реформирование и перейти на стандарты НАТО", - сказал секретарь СНБО на встрече.

По его словам, недавно принятый украинским парламентом закон "О национальной безопасности Украины" заложил фундамент построения современной европейской модели сектора безопасности и обороны Украинского государства.

"Для нашего государства стратегическая цель – стать полноправным членом НАТО, а в перспективе – ЕС. Мы понимаем, сколько еще нужно работать для достижения этой цели, но готовы к этому", - подытожил А.Турчинов.

В свою очередь, стратегические советники заметили, как много Украина сделала для реформирования сектора безопасности и обороны.

"Мы видим все те усилия, которые вы прилагаете в реформировании, и поддерживаем комплексный межведомственный общий подход к этому важному вопросу. Мы здесь, чтобы обеспечить Украине лучшие шансы для будущего вступления в НАТО", - сказал советник по США Кит Дейтон.

На встрече также присутствовали советники: из Великобритании – генерал Ник Паркер, из Германии – генерал-лейтенант Фолькер Халбауер, и из Канады – исполнительный директор по внешним связям и партнерства в Канадской академии обороны Министерства национальной обороны Джилл Синклер.

Теги: #снбо #советники #нато
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