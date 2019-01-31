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19:14 31.01.2019

Немецкий суд отклонил четыре иска Qualcomm к Apple

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Немецкий суд отклонил четыре иска Qualcomm к Apple

Германский суд отклонил четыре иска Qualcomm Inc., обвинявшей Apple Inc. в использовании ее патентов.

Это уже вторая победа Apple в битве с Qualcomm в этом месяце, пишет The Wall Street Journal.

Решение в пользу Apple принято по искам, в которых Qualcomm обвиняет компанию в нарушении патентов, связанных с некоторыми поисковыми возможностями, реализованными в iPhone.

Суд Мюнхена продолжает рассматривать еще четыре иска Qualcomm, касающихся патентов в сфере поиска.

Дон Розенберг, исполнительный вице-президент и главный юристконсульт Qualcomm, заявил, что компания не согласна с решением суда.

Германия является вторым по величине рынком смартфонов в Западной Европе после Великобритании. На долю Европы пришлось примерно 25% продаж Apple в 2018 финансовом году.

Ранее в этом месяце суд другого германского города - Мангейма - также отклонил иск Qualcomm, предъявленный Apple.

В декабре прошлого года мюнхенский суд удовлетворил иск Qualcomm, признав нарушение Apple двух патентов американского чип-мейкера в сфере аппаратного обеспечения. В том же месяце китайский суд удовлетворил иск Qualcomm и предписал Apple прекратить продажу в КНР iPhone моделей 6S, 6S Plus, 7 и 7 Plus, 8 и 8 Plus, а также X, посчитав, что компания нарушила два патента компании.

Apple сообщила, что оспорит решения, как германского, так и китайского судов.

Теги: #apple #суд #германия
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