События

18:52 31.01.2019

Денисова обсудила с координатором СММ ОБСЕ обмен заложников, освобождение пленных и медпомощь П.Грибу

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Денисова обсудила с координатором СММ ОБСЕ обмен заложников, освобождение пленных и медпомощь П.Грибу

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обсудила с координатором Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в подгруппе по гуманитарным вопросам ТГК Тони Фришем вопрос работы подгруппы в обеспечении освобождения и обмена заложников в рамках Минских договоренностей.

"Возможности обмена остаются одним из главных вопросов. Поэтому мы с господином Фришем отметили, что готовы к обмену в любом формате и пытаемся это сделать", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Омбудсмен сообщила, что Т.Фриш поддерживает украинскую позицию об обращении с удерживаемыми в РФ моряками как с военнопленными согласно нормам Женевской Конвенции 1949 года. "Отметила необходимость лечения раненых моряков и возможности их перевода для решения этого вопроса в третью (нейтральную) страну", - рассказала она.

По словам Л.Денисовой, она обратилась к Т.Фришу также и по вопросу необходимости предоставления медицинской помощи политзаключенному Павлу Грибу. "Выразила свою обеспокоенность и просьбу посодействовать предоставлению заключенному гражданину Украины немедленной медицинской помощи, ведь состояние парня сверхкритическое", - отметила омбудсмен.

По ее словам, Т.Фриш ей обратиться к представителям МККК, чтобы они в свою очередь посетили удерживаемых в РФ политзаключенных и по возможности помогли с предоставлением квалифицированного обследования и дальнейшего лечения.

Л.Денисова рассказала, что в ходе встречи также были рассмотрены вопросы передачи граждан Украины, которые были задержаны до конфликта. Очередная передача состоится в первую неделю февраля.

Теги: #ткг #омбудсмен #обсе #денисова
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