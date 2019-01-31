Боевики 2 раза обстреляли позиции Объединенных сил в четверг, пострадавших нет - сводка

Незаконные вооруженные формирования два раза обстреляли позиции украинских войск с 00.00 до 18.00 четверга, при этом ни один украинских военнослужащий не пострадал.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - говорится в сводке, опубликованной на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook в четверг.

Во время одного из обстрелов противник применил запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Позиции украинских военных у с.Кряковка Новоайдарского района Луганской области боевики обстреляли из минометов калибра 82 мм и из гранатометов. Также боевики обстреляли из БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия украинские позиции у пос.Пески Ясиноватского района Донецкой области.

"Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сводке.