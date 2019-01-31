Реформа Минобороны выполнена на 68% - Полторак

Министр обороны Степан Полторак заявляет, что реформа министерства выполнена на 68% от общего плана на 5 лет.

"Мы фактически 68% от общего пятигодичного плана за эти два года смогли сделать", - сказал С.Полторак в ходе комитета реформ Минобороны в четверг в Киеве.

По его словам, за прошлый 2018 год были определены 15 приоритетных проектов оборонной реформы и утверждены соответствующие уставы. Кроме того, в прошлом году было принято на вооружение 16 образцов оружия и допущено к эксплуатации 32 образцов военной техники. Также поставлено 8 тыс. единиц новой (модернизированной) военной техники, около 500 тыс. единиц боеприпасов. Восстановлено более 6 тыс. военной техники.

Министр также отметил, что с января 2019 года денежное обеспечение военнослужащих увеличено на 30%.

Что касается приоритетов на 2019 год, С.Полторак определил эффективный оборонный менеджмент на основах демократического гражданского контроля и новой системы военного управления, оборонное планирование в контексте бюджетного процесса в государстве, совершенствование оборонных закупок, оптимизация структуры Вооруженных сил.