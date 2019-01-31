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15:54 31.01.2019

ПЦУ за год признает большинство православных церквей – митрополит Епифаний

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ПЦУ за год признает большинство православных церквей – митрополит Епифаний

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний прогнозирует, что новосозданную Церковь за год признает большинство православных церквей.

"В течение года мы должны получить признание большинства православных церквей. Вы понимаете, что все нас сразу не признают. Но если признает половина, если признают церкви греческой традиции…", - сказал митрополит Епифаний в интервью авторской программе Kishkina, обнародованной на интернет-ресурсе "LB.ua".

Он отметил, что процесс признания ПЦУ другими церквями продолжительный. "Останутся несколько церквей, которые будут колебаться, смотреть на внутреннюю и внешнюю ситуацию в православном мире, но я верю, что они признают нас - это процесс продолжительный", - сказал глава ПЦУ.

Митрополит Епифаний подтвердил, что из 14 церквей 10 на стороне Украины, а в группе риска – Русская, Антиохийская, Сербская церкви. "Мы слышим определенные заявления и Польской церкви… Надо вести переговоры (как и с теми, которые поддерживают ПЦУ – ИФ). Это процесс сложный, надо вести диалог, встречаться, пояснять, должен быть человеческий контакт. Мы будем двигаться в этом направлении постепенно, и я верю, что процесс пойдет. Церковь за церковью", - подытожил предстоятель ПЦУ.

Теги: #пцу #епифаний #церковь
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