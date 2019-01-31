Большая палата ЕСПЧ подтвердила решение суда о выплате Россией Грузии 10 млн евро

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в четверг подтвердила решение, ранее принятое этим судом, о том, что РФ обязана выплатить Грузии 10 млн евро в качестве компенсации за моральный ущерб, причиненный 1,5 тыс. грузинским гражданам из-за их высылки из РФ в 2006 году.

В постановлении Большой палаты ЕСПЧ отмечается, что решение было принято 16 голосами против одного.

В документе указано, что в отношении граждан Грузии Россия допустила нарушение Статьи 3, Статьи 4 и Статьи 5 Европейской конвенции по правам человека.