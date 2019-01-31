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14:30 31.01.2019

ООН нужно $162 млн для реализации гуманитарных проектов в Украине

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ООН нужно $162 млн для реализации гуманитарных проектов в Украине

Для реализации гуманитарных проектов в Украине системам ООН необходимы $162 млн, заявляет координатор системы ООН, координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани.

"В 2019 году необходимо $162 млн (критически важные приоритеты составляют $135 млн) для оказания помощи и защиты 2,3 млн наиболее уязвимых мужчин, женщин и детей", - говорится в обращении координатора, обнародованном в четверг в отчете "Многолетняя стратегия гуманитарного реагирования. План гуманитарного реагирования в период с января по декабрь 2019 года".

$47,6 млн предусмотрены на психосоциальную поддержку, мониторинг защиты прав человека, помощь в сфере индивидуальной защиты, маркировку загрязненных минами территорий; $31,8 млн необходимы для обеспечения устойчивого доступа пострадавших в результате конфликта к достаточному количеству воды надлежащего качества и минимальным санитарным гигиеническим услугам; $27 млн предусмотрены на создание запасов строительных материалов и непродовольственных товаров на случай ЧС, а также на топливо для обогрева, обогреватели, теплую одежду и изоляцию укрытий для наиболее уязвимых групп населения.

Кроме того, $19,2 млн необходимы для обеспечения продовольственной безопасности; $18,1 млн предусмотрены на предоставление жизненно необходимых и первичных медицинских услуг, восстановление и реконструкцию систем медицинских услуг и инфраструктуры, закупку и распределение предметов медицинского назначения, основных медикаментов, а также непосредственная поддержка лабораторий, включая услуги банков крови.

Также $6,5 млн планируются предусмотреть на улучшение доступа детей и молодежи к образованию, $5 млн на координацию и управление гуманитарной деятельностью, $6,5 млн на многоцелевую денежную помощь пострадавшему населению.

Планом, в частности, предусматривается, что район предоставление гуманитарной помощи будет расширен до 20-км зоны вдоль линии разграничения с обеих сторон. "Это было сделано с целью предоставления необходимой помощи наиболее уязвимой части населения, даже если эти люди не пострадали непосредственно от обстрелов", - пояснили в организации.

Почти 45% проектов, включенных в план, содержат наличный или ваучерный компонент, что предусматривает передачу наличных денежных средств непосредственно нуждающимся, тогда как в 2018 году этот показатель составлял 40%.

"Доступ гуманитарных организаций к населению, которое нуждается в помощи, а также доступ гражданских лиц, пострадавших от конфликта, к жизненно важным товарам и услугам на востоке Украины, все еще затруднен. Обстрелы, угрозы разрыва мин и боеприпасов, логистические проблемы, ограниченное количество пунктов пропуска, а также бюрократические преграды продолжают препятствовать оказанию гуманитарной помощи и защиты", - подчеркивается в отчете.

В отчете указывается, что гуманитарный план реагирования на 2018 был профинансирован только на 38%.

Теги: #помощь #финансирование #оон
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