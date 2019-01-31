Глава ПЦУ: Мы не молимся за патриарха Кирилла - мы должны его упоминать согласно каноническим правилам

Канонические правила требуют упоминать в диптихе имя предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла, заявляет глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"Меня многие спрашивают: почему вы упоминаете в диптихе патриарха Кирилла? Вы же не упоминали его после избрания предстоятелем, до получения Томоса? Да, я его не упоминал, поскольку мы (Украина и Россия – ИФ) находимся в состоянии войны. Но в то же время, я мог это делать как предстоятель, поскольку до Томоса не было каких-то юридических предписаний, что я должен упоминать в диптихе патриарха Кирилла. Поэтому, когда зависело от меня, я этого не делал. Но когда я получил из рук Вселенского патриарха (Варфоломея – ИФ) Томос, в котором четко прописано, что… предстоятель православной церкви должен упоминать всех блаженнейших патриархов и других предстоятелей поместных православных церквей, входящих в диптих… Представляете, если бы на богослужении в Киеве в день Рождества Хрестового7 января нарушил норму Томоса?", - сказал Епифаний в интервью авторской программе Kishkina, обнародованной на интернет ресурсе "LB.ua".

Предстоятель ПЦУ отметил, что несмотря на многие просьбы и обращения не упоминать в диптихе главу РПЦ, он этого не сделал, поскольку это было бы "прямым нарушением норм Томоса".

"В Томосе четко прописано, есть канонический порядок: мы не молимся за патриарха Кирилла - мы должны его упоминать, как одного из предстоятелей поместных православных церквей. Это делает патриарх Варфоломей. И для нас Мать-церковь является образцом… И мы, новосозданная церковь, также должны следовать каноническим предписаниям. Мы не можем их нарушать", - сказал митрополит Епифаний.

При этом он рассказал, что патриарх Кирилл во время Рождественской службы в Москве по именам не упомянул никого. "Упомянул только в целом всех, без имен", – сказал митрополит Епифаний, отметив, что на такое нарушение канонического порядка обратили внимание греческие СМИ.

Как сообщалось, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, возглавил ее митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко). 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ митрополиту Епифанию.

Интронизация главы ПЦУ состоится 3 февраля.