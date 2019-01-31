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14:25 31.01.2019

Почти 44% православных в Украине относят себя к созданной ПЦУ, 38,4% - "просто православные", 15,2 – к УПЦ (МП) – опрос

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Почти 44% православных в Украине относят себя к созданной ПЦУ, 38,4% - "просто православные", 15,2 – к УПЦ (МП) – опрос

43,9% украинцев, которые относят себя к православному вероисповеданию, идентифицируют себя с новой Православной церковью Украины (ПЦУ), просто православными себя называют 38,4%, с УПЦ (МП) идентифицируют себя 15,2%.

Согласно данным опроса, проведенного тремя социологическими компаниями (Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова), 70,7% украинцев относят себя к православному вероисповеданию.

8,8% сказали, что они "просто христиане", 6,9% украинцев являются греко-католиками, 1,3% - римо-католиками, 1% - прихожане протестантских и евангелистских церквей, 0,4% относят себя к не христианским религиям (ислам, иудаизм, индуизм, буддизм).

9,5% опрошенных украинцев не относят себя ни к одной из религий.

Исследование проводилось с 16 по 29 января 2019 года. Выборка – 11 тыс. респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей), для населения старше 18 лет. Статистическая погрешность исследования: +/-0,9%. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face) по месту жительства респондента.

Теги: #церковь #соцопрос
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