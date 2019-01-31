Киевсовет расторг договор аренды с застройщиком скандального строительства на Осокорках

Киевский городской совет принял решение расторгнуть договор аренды с ООО "Контактбудсервис" - компанией-застройщиком жилого массива "Патриотика на озерах" в зеленой зоне на Осокорках в Дарницком районе Киева.

Соответствующее решение было принято на заседании городского совета в четверг, за него проголосовали 77 депутатов.

"Сумма долга (застройщика – ИФ) не уменьшилась, а наоборот увеличилась. По состоянию на 31 декабря 2018 года, сумма долга составляла 73,6 млн грн. ООО "Контактбудсервис" отказывается оплачивать указанный долг за аренду. Позиция, к сожалению, не изменилась в этих договорных отношениях", – сообщил на заседании директор департамента земельных ресурсов Петр Оленич.

Депутат Киевсовета от "Киевской команды" Сергей Гусовский добавил, что при рассмотрении проекта строительства на градостроительном совете были выявлены многочисленные нарушения, в частности, в пожарной безопасности.

"Даже если через какой-то странный судебный иск будет отменено волеизъявление Киевского городского совета… мы моментально зарегистрируем новый проект решения о расторжении этих договоров аренды, и мы не допустим этой позорной застройки" – заявил депутат.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киевсовета поддержать решение о расторжении договора аренды, так как застройщик не выполнил требования города: не оплатил долги по аренде, а также возобновил строительство на участке.

По данным на сайте банка "Аркада", жилой массив "Патриотика на озерах" является географическим продолжением "Патриотики". Массив строится между озерами Тяглое и Небреж.

"Патриотика на озерах" должна состоять из 43 жилых домов высотой 26-27 этажей, больницы, трех школ, детских садиков (три отдельно стоящих и три пристроенных), двух ТЦ и дополнительной инфраструктуры.