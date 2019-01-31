События

13:51 31.01.2019

Интронизация митрополита Епифания пройдет в Софийском соборе 3 февраля – архиепископ Евстратий (Зоря)

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Интронизация митрополита Епифания пройдет в Софийском соборе 3 февраля – архиепископ Евстратий (Зоря)

Интронизация главы Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоится в воскресенье, 3 февраля, в Соборе Святой Софии, сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Православной церкви Украины Евстратий (Зоря).

"(Интронизация пройдет - ИФ) в Соборе Святой Софии 3-го февраля. Начало богослужения в 9 часов", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #епифаний #церковь #пцу
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