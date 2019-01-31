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13:04 31.01.2019

Из Крыма незаконно выдворены 2425 человек - юристы

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Из Крыма незаконно выдворены 2425 человек - юристы

В настоящее время идентифицированы личности 2425 человек, которые были незаконно выдворены из Крыма, утверждают украинские юристы.

На пресс-конференции в четверг в Киеве юрист Регионального центра прав человека Виталий Набухотный рассказал, что в декабре 2018 года прокуратура Автономной республики Крым совместно с этим Центром передала в Международный уголовный суд (МУС) информационное сообщение о депортации из Крыма 23 человек. По его данным, эти люди были признаны виновными в административном нарушении и выдворены из Крыма.

Адвокат Роман Мартыновский добавил, что большинство из этих людей имеют родственников в Крыму и были лишены возможности общения с ними после депортации.

В целом, по словам В.Набухотного, данный случай далеко не единственный. "В настоящее время Региональный центр прав человека идентифицировал 2425 человек, которые были выдворены из Крыма", - сказал он.

Р.Мартыновский уточнил, что речь идёт о людях, личность которых удалось установить по судебным решениям. Среди этих людей есть иностранцы из 37 стран и лица без гражданства.

В свою очередь, заместитель начальника отдела прокуратуры АРК Андрей Андросов отметил, что указанные действия можно квалифицировать как военные преступления и преступления против человечности. По его словам, в кейсе 23-х депортированных граждан речь идёт о нарушении статьи 49 Четвертой женевской конвенции и нормы 129 международного гуманитарного права, а в соответствии со статьей 7 Римского статута перемещение населения и его депортация является разновидностью преступлений против человечности.

Он добавил, что авторы сообщения обратились в офис прокурора МУС с просьбой провести предварительное изучение ситуации с выдворением 23 граждан для оценивания ситуации по Украине в контексте российской агрессии.

Теги: #крым #население #оккупация_рф
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