Станция Киевского метро "Майдан Независимости" и пересадка на "Крещатик" вновь работают, взрывоопасные предметы не обнаружены

Станция Киевского метрополитена "Майдан Независимости" и пересадка на станцию "Крещатик" вновь открыты, проверка сообщения о якобы минировании не обнаружила взрывоопасных предметов.

"Станция "Майдан Независимости" + пересадка на станцию "Крещатик" открыты на вход и выход. Проверка закончена. Взрывоопасные предметы не обнаружены", - говорится в сообщении Киевского метро на странице в Фейсбуке.