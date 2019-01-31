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10:45 31.01.2019

Станция Киевского метро "Майдан Независимости" и пересадка на "Крещатик" вновь работают, взрывоопасные предметы не обнаружены

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Станция Киевского метро "Майдан Независимости" и пересадка на "Крещатик" вновь работают, взрывоопасные предметы не обнаружены

Станция Киевского метрополитена "Майдан Независимости" и пересадка на станцию "Крещатик" вновь открыты, проверка сообщения о якобы минировании не обнаружила взрывоопасных предметов.

"Станция "Майдан Независимости" + пересадка на станцию "Крещатик" открыты на вход и выход. Проверка закончена. Взрывоопасные предметы не обнаружены", - говорится в сообщении Киевского метро на странице в Фейсбуке.

Теги: #киев #метро #минирование
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Интерфакс-Украина
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