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08:41 31.01.2019

В ДТП в Днепропетровской области погиб один человек

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В ДТП в Днепропетровской области погиб один человек

В Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей на автодороге Днепро-Камянское погиб один человек, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"30 января в 21:21 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге Днепр-Каменское вблизи поселка Горького Днепровского района. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель легкового автомобиля", - говорится в сообщении.

Как отмечается, прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что произошло столкновение с последующим горением двух автомобилей.

Водитель грузового автомобиля госпитализирован в Днепровскую городскую клиническую больницу №16.

К работам привлечены шесть человек личного состава и две единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства ДТП.

Теги: #украина #дтп_жертвы #днепропетровская_область
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