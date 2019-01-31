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06:01 31.01.2019

Рассмотрение судом дела депутата Киевсовета Крымчака продолжается, уже приобщено 23 тома доказательств

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Рассмотрение судом дела депутата Киевсовета Крымчака продолжается, уже приобщено 23 тома доказательств

Шевченковский районный суд Киева приобщил к материалам уголовного производства 23 тома письменных доказательств стороны обвинения в отношении депутата Киевского горсовета Сергея Крымчака. 

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), на очередном заседании в среду, 30 января, суд принял решение приобщить к материалам уголовного производства 23 тома письменных доказательств стороны обвинения.

Следующее судебное заседание состоится 6 февраля. 

Ранее сообщалось, что Шевченковский райсуд Киева принимал решение приобщить к материалам дела 21 том письменных доказательств стороны обвинения. Всего в уголовном производстве 32 тома материалов и документов.

С.Крымчак и его двоюродный брат обвиняются в незаконном завладении земельных участков в Киеве стоимостью более 2,1 млн гривен, а также легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

Теги: #сап #украина #киевсовет #депутат
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