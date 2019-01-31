Мужчина, который выращивал коноплю на чердаке многоэтажки, арестован с залогом в 1,9 млн грн

В Киеве мужчина, который на чердаке многоэтажки выращивал плантации конопли, арестован с залогом в 1,9 млн гривен, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры №1 Голосеевский райсуд столицы арестовал на два месяца 54-летнего киевлянина, который выращивал на чердаке многоэтажки наркосодержащие растения", - сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Как отмечается, суд установил подозреваемому залог в сумме 1,9 млн грн.

В пресс-службе прокуратуры напомнили, что правоохранители обнаружили теплицу с плантациями конопли на чердаке многоэтажки на ул.Лебедева. Во время обыска в помещении изъяли 163 горшки с выращенными растениями и около 30 кг растенеподобного вещества.

Изъятые растения направлены в Киевский НИЭКЦ МВД Украины для проведения химической экспертизы. Досудебное следствие продолжается.