Гуайдо благодарит венесуэльцев, участвующих в новой акции протеста

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо поблагодарил соотечественников, которые в среду принимают участие в новой акции протеста против правительства Николаса Мадуро.

"Сегодня, 30 января, мы, венесуэльцы, снова вышли на улицы, чтобы наш голос был услышан. Мы снова встречаемся на улице и доказываем, что можем изменить нашу страну", - написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что Х.Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом, призвал сторонников в среду провести акцию протеста. Латиноамериканские СМИ публикуют фотографии с демонстраций в разных городах Венесуэлы. Данных о беспорядках не поступало.

В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду следил за учениями военных, принял участие в религиозном мероприятии, а также выпустил видеообращение, в котором призвал соотечественников поддержать его и противостоять президенту США Дональду Трампу. Также Н.Мадуро предупредил Венесуэльцев о риске американской военной интервенции.

"Мы не допустим, чтобы Латинская Америка стала вторым Вьетнамом. Если США стремятся провести интервенцию, что они получат наихудший для них из всех возможных вариантов повторения Вьетнама", - предупредил он.

Западные СМИ отмечают, что венесуэльский президент в последнее время почти ежедневно появляется на военных объектах, видимо, стремясь показать, что армия по-прежнему на его стороне.