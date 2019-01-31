Прокуратура через суд добилась возвращения в собственность громады выделенных по "кооперативной схеме" 3 га земли в элитном районе Харькова

Харьковская местная прокуратура №1 обеспечила выполнение решения Восточного апелляционного хозяйственного суда о возвращении территориальной громаде 3 га земли в Лесопарке, которые были выделены по т.н. кооперативной схеме.

"Постановление суда вступило в законную силу, незаконно отведенные земли возвращены в коммунальную собственность", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По информации ведомства, рыночная стоимость возвращенного участка по последним оценкам экспертов составляет 120 млн.грн.

В 2014 году Харьковский горсовет на безвозмездной основе передал участок земли, расположенный по ул.Белгородское шоссе, в собственность одному из обслуживающих кооперативов. Но для принятия такого решения не было законных оснований. Всоответствии с требованиями Земельного и Жилищного кодексов право на бесплатную передачу земель для жилищного строительства имеют только жилищно-строительные кооперативы, члены которых действительно нуждаются в улучшении жилищных условий. Поскольку эти требования ни горсоветом, ни кооперативом соблюдены ни были, прокуратура обратилась в суд с иском о признании решения о выделении земли незаконным и его отмене. Дело рассматривалось судами неоднократно, в т.ч. и в кассационной инстанции.

"Благодаря принципиальной и последовательной позиции прокурора Восточный апелляционный хозяйственный суд принял решение о возвращении земель в собственность территориальной громады города", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Харьковской области.