Демократы предложили законодательно закрепить в США политику неприменения ядерного оружия первыми

Конгрессмены-демократы Элизабет Уоррен и Адам Смит представили законопроект, призванный запретить США применять ядерное оружие первыми, пишет газета The Hill.

"Наша нынешняя ядерная стратегия не просто устарела, она опасна", - говорится в заявлении Э.Уоррен, являющейся членом комитета сената по делам вооруженных сил, и А.Смита, председателя комитета палаты представителей по делам вооруженных сил.

В законопроекте, который озаглавлен "Акт неприменения первыми", говорится, что "политика Соединенных Штатов - не применять оружие первыми".

В пресс-релизе, распространенном офисом А.Смита, говорится, что законопроект усовершенствует национальную безопасность США, сократив риск ошибки, но сохранив возможность провести ядерный удар в случае ядерной атаки на союзника или самих США.

Газета отмечает, что с тех пор, когда президент США Дональд Трамп вступил в должность, демократы уже несколько раз представляли подобные законопроекты, но пока - безрезультатно.