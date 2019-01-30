Холодницкий обещает конкретные решения по расследованию дел "Роттердам+", "Дюссельдорф+" и Приватбанка

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий обещает в ближайшее время заслушать результаты расследования дел о возможных злоупотреблениях при утверждении формул "Роттердам+", "Дюссельдорф+", а также рефинансировании ПриватБанка.

"Архиважные дела для меня - Роттердам+, Дюссельдорф+, ПриватБанк. У меня есть вопросы, почему по этим делам, к которым привлечено до полусотни следователей, детективов в каждом (Нет результата - ИФ). Время ставит точки, надо говорить, есть преступление или нет", сказал Н.Холодницкий в интервью телеканалу ZIK в среду вечером.

Он рассказал, что на первой декаде февраля планирует заслушать результаты расследования по этим делам. "Буду принимать решения. Надо назначать все следственные действия и делать выводы... два года кормить общество тем, что "что-то когда-то где-то будет я не хочу", -подчеркнул руководитель САП.

"Я хочу, чтобы была поставлена законная точка по этим делам. Хочу знать, кто был не прав в деле ПриватБанка - бывшие акционеры, которые украли деньги или Нацбанк...", - сказал он.

Также Н.Холодницкий сообщил, что намерен проверить законность закрытия ряда резонансных уголовных производств.