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21:20 30.01.2019

Антикоррупционный суд может быть создан ещё до выборов

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Антикоррупционный суд может быть создан ещё до выборов

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий считает возможным завершение формирования антикоррупционного суда ещё до выборов президента.

"Процесс идет. Учитывая, что уже завершена работа общественного совета международных экспертов и начались собеседования с теми кандидатами, которые остались, и их количество небольшое, я думаю, что реально", - сказал Н.Холодницкий в среду вечером в интервью телеканалу ZIK, отвечая на вопрос о том, реально ли завершение формирования антикоррупционного суда ещё до президентских выборов.

Он добавил, что это можно сделать даже в течение месяца, до марта.

Теги: #создание #украина #антикорсуд #выборы
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