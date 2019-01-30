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21:16 30.01.2019

САП внесет повторно представление на Дубневича в ближайшие дни

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САП внесет повторно представление на Дубневича в ближайшие дни

Представление в Верховную Раду о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Ярослава Дубневича будет повторно внесено в ближайшее время, информирует руководитель Специализированной антикоррупционного прокуратуры Назар Холодницкий.

"Я дал срок на устранение всех недочётов. Уверен, что на этой неделе или на следующей представление на Дубневича будет повторно внесено в Генеральную прокуратуру", - сказал Н.Холодницкий в интервью телеканалу ZIK в среду вечером.

Ранее в Генеральной прокуратуре Украины заявляли, что представление в Верховную Раду о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Я.Дубневича требует доработки в части доказательной базы.

Теги: #прокуратура #представление #украина #дубневич
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