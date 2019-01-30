САП внесет повторно представление на Дубневича в ближайшие дни

Представление в Верховную Раду о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Ярослава Дубневича будет повторно внесено в ближайшее время, информирует руководитель Специализированной антикоррупционного прокуратуры Назар Холодницкий.

"Я дал срок на устранение всех недочётов. Уверен, что на этой неделе или на следующей представление на Дубневича будет повторно внесено в Генеральную прокуратуру", - сказал Н.Холодницкий в интервью телеканалу ZIK в среду вечером.

Ранее в Генеральной прокуратуре Украины заявляли, что представление в Верховную Раду о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Я.Дубневича требует доработки в части доказательной базы.